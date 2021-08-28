Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki resmi temaslarını tamamlamasının ardından TC-TUR uçağıyla Karadağ'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Çikotiç ile Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Karadağ'a gitti.
Etiketler: Bosna Hersek Recep Tayyip Erdoğan
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