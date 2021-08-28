Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında Şule Yüksel Şenler'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefatının ikinci yılında gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i andı.
Emine Erdoğan, Şenler'in ikinci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.
Şule Yüksel Şenler’in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 28, 2021
Vefatının 2. yıldönümünde hasretle anıyorum. pic.twitter.com/lX7ujZSuBD
Erdoğan, mesajda şunları kaydetti:
"Şule Yüksel Şenler'in insanlığa yön veren duruşu hepimiz için zamansız bir kılavuzdur. İnsan hakları mücadelesi ve iman dolu bir kalbin yenilmezliğini sergilediği yaşamı, güzel bir dünya imar etmek isteyen herkes için ilham doludur. Vefatının 2'nci yıl dönümünde hasretle anıyorum."
Etiketler: Emine Erdoğan
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