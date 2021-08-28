Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 12:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK, dün Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen teröristlere ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terörle Mücadele
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