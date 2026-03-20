Gündem
AA 20.03.2026 18:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarma personelinin bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Van Gürpınar Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi ile yaptığı telefon görüşmesinde jandarma personeline hitap etti.

Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Rabb'im nice Ramazan Bayramlarına bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde kavuştursun diyorum. Şu anda biz de Rize'de, Rize Teşkilatımızla bir aradayız, beraberiz. Sizin de birliğinize, beraberliğinize aynı şekilde dua ediyoruz. Bugün aynı zamanda Yaşar Güler paşamla beraber yine askerimizi, kahraman ordumuzu selamladık, onlarla birlikte olduk. Şimdi de sizinle birlikteyiz, beraberiz. Rabb'im bir, beraber ve kardeş olarak nice ramazan bayramlarına kavuşmayı bizlere nasip etsin diyorum. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum."

Bakan Çiftçi de görüşmenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik etti.

