Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberinden uzak duracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Konuşmamın başında siz kardeşlerimin ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın insanlık için barış ve huzur getirmesini dilerim. Başta Gazze ve İran başta olmak üzere tüm dünyaya bayramın huzur getirmesini dilerim. Biz daima barıştan yana durmuş bir milletiz. Kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz.

Güneysu'nun güzel insanları, bugün bayramın coşkusuyla birlikte şahsım için özel bir eserin müjdesini vermenin sevincini de yaşıyorum. Birinci sınıf sağlık hizmeti verecek projeyi ilçemize kazandırıyoruz. Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi hayırlı olsun. Kapalı alanı 22 bin 500 metrekare olan hastanemiz 2 bloktan oluşuyor. 100 yatak kapasitesiyle vatandaşımıza hizmet verecek. Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli tesisi Güneysu'ya kazandırmış olmak ayrı bir bahtiyarlıktır. Sağlık Bakanlığımızı ve bu güzel eseri kazandıran herkese teşekkür ederim.

Dünyada sağlıktan daha değerli bir nimet yoktur. Bu yüzden milletimiz "Allah düşürmesin, yokluğunu göstermesin" diyerek dua ediyor. Rabbim herkesi sağlığına bir an evvel kavuştursun.

Biz hizmet için varız, kendimizi buna adadık. Başkaları kendi çıkarları için kariyerleri ve siyasi hırsları olabilir. Bizim gayemiz insanımızın umudunu ve ekmeğini büyütmektir. 2002'den beri gece gündüz sağlık sistemimiz için çalışıyoruz. Bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini şimdi dünyada örnek seviyeye yükselttik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere dünyadan uzmanlar gelerek bizim hastanelerimizi inceliyor. COVID-19 salgını başladığında neler olduğunu gördük. Güçlü sağlık hizmetimiz sayesinde dünyada en az kayıp veren ülkelerden biri olduk. Avrupa'dan ABD'de insanların çok ciddi para vererek aldığı hizmetleri biz tamamen vatandaşımıza ücretsiz sunduk. 6 Şubat depremlerinin altından da kalktık.

Yerli ve milli helikopterimiz GÖKBEY inşallah ambulans helikopter olarak kullanılacak. Bu sene 3 adet yerli GÖKBEY'i sağlık filomuza dahil edeceğiz. Hayırlı olsun.

Gururla söylüyorum ki, birçok alanda nasıl çağ atladıysak sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında mazide kaldı. Hastane denince kapıdan sağlam girenin hasta çıktığı günler artık akla gelmiyor. Hastane deyince otel konforunda odalarıyla, nitelikli kadrosuyla sağlık külliyeleri akla geliyor.

Rizemizi sağlık alanında nereden nereye getirdik. Rize'de 13'ü 2. basamak 19'u 1. basamak olmak üzere toplam 32 sağlık tesisi inşa ettik. Şehrimizdeki sağlık yatırımlarının bedeli 11 milyar lirayı buldu. 1053 yataklı şehir hastanesi ve Çayeli Hastanesi tamamlandığında bu rakam 36 milyar liraya ulaşacak. Ambulans sayısını 3'ten aldık 49'a çıkardık. En modern cihazları sizin emrinize sunduk. Diyaliz cihazı sayısı bugün 112'ye çıktı. Toplam hekimiz 1015'e çıktı. 59 olan diş hekimi sayısı 313'e ulaştı. 613 olan hemşire sayısı 1555'i buldu. Sağlığa dair her başlıkta Rizemiz çok daha iyi yere geldi. Şehir hastanesi hizmete girdiğinde burası sağlık üssü olacak.

Biz hizmet etmenin, iş üretmenin derdindeyiz. Bizim siyasi polemiklerle işimiz yok. İçi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var, Türk milleti var, siz varsınız. Bizim gündemimizde diplomatik temaslarla bölgedeki savaşlardan çıkış yolu bulmak var. Ana muhalefetin nelerle uğraştığını zaten görüyorsunuz. Siyasi nezaket ve saygı desen zaten hak getire. Etrafımızda füzeler uçuyor, bölgemizde kriz yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefetin umrunda değil. Dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Allah bunlara akıl fikir versin.