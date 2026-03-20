Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de bayramlaşma programında konuştu.

"Coğrafyamızdaki zorlu günleri dayanışmayla inşallah geride bırakacağız"

Türkiye'nin 81 vilayetindeki vatandaşlarıma selam gönderiyorum. Bayram ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Gazze başta olmak üzere Somali'de, Arakan'da canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle, kederle geçiren tüm dostlarımıza buradan en güçlü dayanışma mesajımı iletiyorum. Coğrafyamızdaki zorlu günleri umutla, sabırla, dayanışmayla inşallah çok yakın bir zamanda geride bırakacağımıza inanıyorum. Milletimizin her kesimiyle her sofrayı paylaştık, ramazanın manevi iklimini aynı zamanda tuttuk. Dualarımızla, zekat, sadaka ve yardımlarımızla ramazan ayını idrak etmenin çabasında olduk.

"İmanın, inancın, dayanışmanın, birbirine kenetlenmiş insanların ruhunu tüm dünyaya gösterdik"

Ramazan Bayramımızı bizlere yakışır biçimde idrak edeceğiz. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerimizle bu bayramın da hakkını vereceğiz. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Önceki gün şanlı tarihimizin Çanakkale Deniz Zaferimizin 111. yılını idrak ettik. Bu zaferi o kahramanların canlarını feda etmesiyle yazdık. İmanın, inancın, dayanışmanın, birbirine kenetlenmiş insanların ruhunu tüm dünyaya gösterdik. Bu vesileyle ezanımız, bayrağımız için tüm şehitlerimizi yad ediyorum.

"İsrail yıkım ve haydutluğa devam ediyor"

İslam dünyası olarak tuzaklarla dolu bir tuzağı aşmaya çalışıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına girdi. Gazze'de İsrail yıkım ve haydutluğa devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı, yasa dışı yerleşim faaliyetlerine hız verdi. Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeye devam ediyor. İran merkezli saldırılar daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan'da 1000 kişi hayatını kaybetti, zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

"Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale getirilmesidir"

Tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizim de gayretlerimizle Pakistan-Afganistan arasındaki çatışmaların durdurulmasına bayram boyunca ara verildi. Temennimiz geçici sükunetin kalıcı hale getirilmesidir. Ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Milletimizin gönlü rahat olsun, şer güçlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı tüm hesaplara galip gelecektir. Güneşli güzel günlerin bizi beklediğini unutmayacağız. Biz de hükümet olarak hadiseleri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.