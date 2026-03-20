Gündem
AA 20.03.2026 14:04

81 ilde 375 mobil göç noktası aracıyla denetimler sürdürülecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde 375 mobil göç noktası aracı ve 2 bin 254 personelle düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürecek.

81 ilde 375 mobil göç noktası aracıyla denetimler sürdürülecek
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, bayram süresince, bayramın huzur ve güven ortamında geçirilmesi için kolluk birimleriyle koordinasyon içinde, 7 gün 24 saat esasına göre saha faaliyetlerine devam edilecek.

Yol kontrol ve arama noktalarında gerçekleştirilen rutin denetimlerin yanı sıra şok uygulamalar kapsamında yabancılara yönelik kimlik kontrolleri ile düzensiz göçmen tespitine yönelik işlemler titizlikle yürütülecek.

Düzensiz göçle mücadelenin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen teknolojik altyapı ve personel kapasitesiyle bayram süresince de sahada olunacak.

Bu doğrultuda, 81 ilde faaliyet gösteren 375 mobil göç noktası aracı, toplam 2 bin 254 personelle görevine kesintisiz devam edecek.

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı
SON HABERLER
15:43
27 ilde FETÖ operasyonu: 47 tutuklama
15:40
Bayramın ilk günü kılınan cuma namazında camiler doldu
15:24
Diyarbakır'da sağanak: Dere taştı, yol göle döndü
15:04
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik
14:59
Tel Aviv'de sirenler çaldı
15:03
Brent petrolün varili 108,28 dolardan işlem görüyor
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
