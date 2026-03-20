İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmasına tepki

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa’da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınadı.

Duran, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı gibi birlik, huzur ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir günde, ibadet için bir araya gelen sivillere yönelik bu saldırı, inanç özgürlüğüne ve insan onuruna açıkça aykırıdır. Hukuk, ilke ve değer tanımayan, İsrail’in bu barbarlığı, utanç sayfalarına bir yenisi olarak eklenmiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve kutsiyetine yönelik her türlü ihlal ve hukuksuzluk karşısında kararlı duruşunu sürdürecektir."