Gündem
TRT Haber 20.03.2026 16:32

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmasına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in, Mescid-i Aksa'da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasına tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırmasına tepki

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa’da bayram namazını eda etmek isteyen Müslümanlara saldırmasını şiddetle kınadı.

Duran, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Bayramı gibi birlik, huzur ve kardeşliğin en yoğun şekilde yaşandığı bir günde, ibadet için bir araya gelen sivillere yönelik bu saldırı, inanç özgürlüğüne ve insan onuruna açıkça aykırıdır. Hukuk, ilke ve değer tanımayan, İsrail’in bu barbarlığı, utanç sayfalarına bir yenisi olarak eklenmiştir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve kutsiyetine yönelik her türlü ihlal ve hukuksuzluk karşısında kararlı duruşunu sürdürecektir."

Burhanettin Duran Mescid-i Aksa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateş çemberinden uzak duracağız
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
