Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Fethin 566. senesinde İstanbul'un kapılarını açan Fatih Sultan Mehmet Hanı selamlıyorum. Fatihin kahraman neferlerini selamlıyorum. İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Tüm şehitlerimize allahtan rahmet diliyorum.

"İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi"

İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Batı'da adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri "Megali İdea" ve onu temsil eden İstanbul'dur. DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir.

"Yeni Zelanda'daki caninin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması tesadüf değil"

Daha 2 ay önce, cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu 566 yıldır sönmeyen bir nefretin yansımasıdır. Gezi olaylarında "zulüm 1453'te başladı" sloganlarıyla kirletenler de atnı zihniyetin mensuplarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 ay önce 52 Müslüman'ı şehit eden Yeni Zelanda teröristinin, Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız diyerek tehditler savurması tesadüfi değil. Bu katilin silahına kazımış oldukları, 566 yıldır sönmeyen bir nefretin yansımasıdır.https://t.co/ZnHcLKzfMy pic.twitter.com/XLH8jHRpeh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2019

"Hedefleri Anadolu'dan Türk-İslam dünyasını atmak"

Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam dünyasını bu topraklardan atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma onlar içn asla bitmeyecektir. İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye hizmet dünyaya hizmet etmektir.

"İstanbul'u asıl kimliğine yeniden kavuşturduk"

İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik, hayata geçirdiğimiz hizmetler ve yatırımlarla İstanbul'un çehresini değiştirdik. İstanbul'u asıl kimliğine yeniden kavuşturduk. 2 kıtayı birbiriyle denizin altından 2 kez buluşturduk. İstanbul'un bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havalimanı'nın ilk hetabını hizmete açtık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk Havalimanı'nın büyük bölümünü millet bahçesi, bir bölümünü de fuar haline getireceğiz.https://t.co/ZnHcLKzfMy pic.twitter.com/MNluy7z3d9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2019

"3 katlı İstanbul tünelini önümüzdeki dönem ihalesini yaparak hayata geçireceğiz"

İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz, inşallah bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. 3 katlı İstanbul tünelini önümüzdeki dönem ihalesini yaparak hayata geçireceğiz. Bugüne kadar İstanbul'a 19 km tünel, 233 km raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz şehrimizi 190 km'lik tünel 1100 km'lik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır. İstanbul'un 2 yakasına dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesini önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. Yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Atatürk Havalimanı'nın büyük bir bölümünü Millet Bahçesi haline, bir bölümünü de fuar alanı haline getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl sonuna kadar İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete açacağız. Hedefimiz, İstanbul'u 190 kilometrelik tünel, bin 100 kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır.https://t.co/ZnHcLKzfMy pic.twitter.com/Z716flZhlu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 29, 2019

"Binali Yıldırım İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır"

Hep birlikte çok çalışmalıyız. İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde ulaşamayacağımız hedef yoktur. Binali Yıldırım kardeşimizin bu şehirde başladığı hizmet kariyerindeki birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır, İstanbul'un hizmetkarı olmaya adaydır. 25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız. İstanbul'un geleceğini hep birlikte inşa edecek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum. 2023 Türkiye'nin 100. yıl dönümünde 1919 Samsun'a çıkışı nasıl kutladıysak inşallah 2023'ü beraber kutlayacağız.

Konuşmalarının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti.

Kaynak: TRT Haber