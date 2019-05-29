Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.
Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.
Görüşmede, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında bir araya gelme konusunda mutabık kalındı.
Çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyetin paylaşıldığı görüşmede, bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.
Kaynak: AA