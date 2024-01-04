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TRT Haber 04.01.2024 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, partisinin İstanbul adayını Pazar günü açıklayacaklarını söyledi.

Ankara adayını da Ankara'ya bıraktıklarını ifade eden Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak" dedi.

Erdoğan, seçim beyannamesini de yeni konferans salonunda açıklayacaklarını belirtti.

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