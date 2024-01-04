Boru hattının devreye alınmasıyla 60 bin tanker trafikten çekilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nın 2022 yılı öncesi mevcut durumunda iki paralel pist buna bağlantılı taksi yolları, 108 uçak park yeri ve toplam 35 milyon yolcu/yıl kapasiteli iç-dış hat terminalleri ve mütemmimleri bulunarak hizmet verdiğini ve DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Antalya Havalimanı Genişletme Projesi kapsamında Ocak 2022’de tarihinde ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalara başlandığını hatırlattı.

Yeni yatırımlar 2025'e yetişecek

Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğuna işaret eden Uraloğlu, DHMİ tarafından yapılan ihaleyi en yüksek teklifle Fraport AG ve TAV Havalimanları Holding ortaklığı kazandığını ifade ederek, “Proje, toplam 3 fazda tamamlanacak olup, 1.faz 2022-2025 yılları arasında, 2.faz 2030 yılında ve 3.faz ise 2038 yılından sonra başlayacak şekilde etaplar halinde gerçekleştirilecektir. Genişleme kapsamında tamamlanacak işlerin büyük çoğunluğu ilk fazda yapılacak. Genişleme projesinin tamamlanmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katma değer kazandırmasını bekliyoruz” dedi.

Antalya Havalimanı'na 800 milyon euroluk yatırım yapılıyor

Proje ile havalimanı terminallerinin yüklenici firmaya 25 yıl süreyle işletim hakkı verdiğini ve herhangi bir yolcu garantisin de bulunmadığını ifade eden Uraloğlu, “Yaklaşık 800 milyon euroluk yatırımın 25 yıllık kira bedeli toplamı 8 milyar 555 milyon euro. Bu miktarın yüzde 25’i olan 2 milyar 138 milyon euroyu peşin aldık. Bu yatırım ile iç ve dış hatlar terminallerinin büyütülmesi, Devlet Konuk Evi, VIP Terminali, CIP Terminali, Genel Havacılık Terminali, uçak hangarları, kargo terminali, katlı otopark, DHMİ Hizmet Binası, DHMİ Lojmanlar, cami ile bunlara ait alt ve üst yapılar ile apron ve taksi yolları sözleşmede belirtilen tarihe kadar bitirilerek hizmete alınacak” açıklamasında bulundu.

Antalya Havalimanı yolcu kapasitesi 82 milyona çıkacak

Genişleme projesiyle yolcu kapasitesinin 35 milyon yolcu/yıldan 82 milyon yolcu/yıla çıkarılmasını hedeflediklerini de söyleyen Uraloğlu, “Uçak park pozisyonu 108’den 176’ya çıkarılacak, uçak bakım hangarları bitiminde orta ve büyük gövde uçaklara bakım yapılabilecek, ülke ve bölgemizin istihdamına ve turizm gelirlerine büyük katkısı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Uçak yakıtı deniz terminalinden direkt havalimanına ulaşacak

Uraloğlu, Antalya Havalimanının Kapasite Artırımına Yönelik İlave Yatırımlar kapsamında, havalimanında bulunan uçak yakıtı depolarının bağlantıları tamamlanarak havalimanına hizmet verecek boru hattının devreye alındığını ifade ederek, “Bu sayede uçak yakıtı olan Jet A1 yakıtı Antalya Deniz Terminalinde bulunan akaryakıt depolarından, 40 kilometre boru hattı aracılığıyla havalimanımıza transferi gerçekleştirilecek” dedi.

Deniz Limanı-Antalya Havalimanı arasında taşıma yapan yıllık yaklaşık 60 bin tankerin karayolu trafiğinden çekilmesinin sağlanacağının altını çizen Uraloğlu, “Şehir trafiği rahatlatılarak karayolu güvenliği artırılacak, bununla birlikte çevre kirliliğinin azaltılması sağlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu ayrıca, belirtilen inşaat çalışmalarının bölgenin ulaşım ve turizmini etkilenmemesi için havalimanı operasyonuna kapatılmadan ulusal ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen gerekli inşai önlemler alınarak inşaat çalışmalarına devam edildiğini belirtti.