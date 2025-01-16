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Gündem
TRT Haber 16.01.2025 18:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in mutabakata rağmen saldırıları endişe verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze anlaşmasına ilişkin, "İnsanlık İttifakı olarak ateşkese uyulması ve Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız lazım. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi endişe verici" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in mutabakata rağmen saldırıları endişe verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile basın toplantısı düzenledi.

"Moğolistan ile ticarette 100 milyar doları geçtik"

21 yıl aradan sonra gerçekleşen ziyaret için teşekkür ediyorum. Ben de önümüzdeki dönemde Moğolistan'a bir iade-i ziyarette bulunmayı düşünüyorum. Münasebetlerimizi kapsamlı ortaklık seviyesine çıkardık. İlişkilerimizi daha da ileriye taşıma konusunda kararlar aldık. Eğitim, çevre, gençlik ve spor, enerji gibi muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Bu belgeler ilişkilerimizi ileri noktalara taşıyacaktır. İnşaat, altayapı, ulaştırma, madencilik, tarım ve diğer sektörlere odaklanmaya hedefliyoruz. Ticaret noktasında 100 milyar dolar rakamını geçtik. Bugünkü görüşmelerimizde ticaretimizi artırıcı tedbirler üzerinde durduk. Türkiye ve Moğolistan'ın stratejik ortaklığı hayırlı olsun.

Filistin, Ukrayna gibi bölgesel ve küresel görüşmeleri de ele aldık. Savunma sanayi ürünlerimizi başta TUSAŞ olmak üzere incelediler, yarın da BAYKAR'ı ziyaret edecekler. 

"Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir"

Dün akşam Hamas ile İsrail arasındaki ateşkese de değinmek istiyorum. Mutabakatın 467 gündür İsrail zulmüne direnen tüm Filistinli kardeşlerimizi için hayırlı olmasını diliyorum. Arabulucu ülkelere teşekkür ediyorum. 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir. İnsanlık İttifakı olarak ateşkese uyulması ve Gazze'de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız lazım. Gazze öyle Suriye'de öyle.

 

İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını bugün de sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır. Uluslararası toplum Gazze halkına karşı bu hukuki sorumluluğu yerine getirmelidir. Kalıcı barış ve istikrarın Filistinlilere uygulanan adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 

 

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