Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i kabul etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabul etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi de Vahdettin Köşkü'nde kabul etmiş, görüşmenin ardından heyetlar arası görüşmeye geçilmişti.
Etiketler: Irak Recep Tayyip Erdoğan
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