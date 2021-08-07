"Aşı olmalı ve tedbirlere uymalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." dedi.