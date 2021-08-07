Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13'ü FETÖ mensubu 19 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan sınır birlikleri Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede, yakalananlardan 13’ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LynbGGSDD5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2021
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