İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

75 yaşındaki Hüseyin Soylu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Soylu için yarın öğle vakti Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde tören düzenlenecek.

Cenaze, kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya amcasının vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın

Süleyman Soylu'nun vefat eden amcası Hüseyin Soylu'ya Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanımız Sayın @suleymansoylu'nun vefat eden amcası Hüseyin Soylu'ya Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2021

Sağlık Bakanı Koca'dan İçişleri Bakanı Soylu'nun amcası için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcası Hüseyin Soylu için taziye mesajı yayımladı.

Koca, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu bu dünyadan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Süleyman Bey olmak üzere, Soylu ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hüseyin amcamızın mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun amcası Hüseyin Soylu bu dünyadan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Süleyman Bey olmak üzere, Soylu ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hüseyin amcamızın mekânı cennet olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2021

Bakan Çavuşoğlu'ndan Soylu'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Hakk’ın rahmetine kavuşan Hüseyin Soylu’ya Allah’tan rahmet başta İçişleri Bakanımız

Süleyman Soylu olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.