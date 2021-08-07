Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüşmesinin yanı sıra iki ülke heyetleri arasında da görüşme yapılması bekleniyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Libya Cumhurbaşkanlığı
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