Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüşmesinin yanı sıra iki ülke heyetleri arasında da görüşme yapılması bekleniyor.