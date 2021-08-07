Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul edecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek.
Erdoğan ve Dibeybe, baş başa ve heyetler arası görüşmelere katılacak.
Etiketler: Libya Recep Tayyip Erdoğan
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