Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul edecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'yi kabulünde, Türkiye-Irak ilişkileriyle birlikte güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

'Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'nın da yapılacağını duyuran Altun, ziyaret kapsamında iki ülke arasında muhtelif alanlarda iş birliğini amaçlayan belgelerin imzalanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

"Sudani’nin ziyaretiyle birlikte köklü Türkiye-Irak ilişkilerinin pek çok alanda daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.