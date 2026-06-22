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Gündem
TRT Haber 22.06.2026 19:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğimizi, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Irak Başbakanı Ali Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti.

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