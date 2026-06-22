Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.06.2026 19:39

İletişim Başkanı Duran: 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle, 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran: 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz

 

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşil Vatan"a sahip çıkmanın, geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

Ormanların her canlının ortak evi, nefesi ve yarınların teminatı olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"776 gözetleme kulesi, 175 hava aracı, 5 bin 597 kara aracı, 28 bin orman kahramanı personelimiz ve yüz binlerce gönüllümüzle, 7 gün 24 saat 'Yeşil Vatan'ı yalnız bırakmıyoruz. Teknoloji, özveri ve sonsuz bir sadakatle, yanan her karış ormanlarımızı küllerinden yeniden yeşertmek için mücadele ediyoruz. Doğamızı korumak, ortak geleceğimize sahip çıkmaktır."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Orman
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:19
Dışişleri'nden Karadeniz'de Türk sahipli gemiye yönelik saldırıya ilişkin açıklama
19:55
DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
19:53
Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda görüştü
19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile görüştü
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
19:34
AK Parti Sözcüsü Çelik: Gelinen nokta, bölge ve dünya barışı için önemlidir
İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarısı
İngiltere’de aşırı sıcaklık uyarısı
FOTO FOKUS
Çanakkale Boğazı'ndan 350 metrelik dev geçiş
Çanakkale Boğazı'ndan 350 metrelik dev geçiş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ