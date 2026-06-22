Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" genelgesi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ile gönderilen, genelgeyle şehirlerde yapılanan, gençleri istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşları korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin huzurunu, esnafın emeğini, gençlerin geleceğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelelerini tavizsiz bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderildiğini aktaran Gürlek, "Genelgeyle, şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekun bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir." ifadesini kullandı.

Gürlek, genelgeye ilişkin şunları kaydetti:

"Soruşturmalar, örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarımız eliyle yürütülecek, gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle kesintisiz ve sıfır toleranslı bir koordinasyon sağlanacak, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi suç örgütlerinin karanlık ağına çekmeye çalışanlara karşı hukuk düzenimizin öngördüğü tüm yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacak, örgütsel amaçlarla çocukların istismar edilmesi halinde cezanın artırılacağı hususu tüm soruşturmalarda titizlikle gözetilecektir. Sosyal medya üzerinden suç örgütlerine özendiren, korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenli başvuru, gizlilik ve tanık koruma mekanizmaları devletin güvencesi altında en etkin şekilde işletilecek, alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir."

"Vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz"

Bakan Gürlek, ağır ceza merkezlerinde Cumhuriyet başsavcılıkları, Cumhuriyet savcıları, emniyet, jandarma ve ilgili tüm birimlerin düzenli koordinasyon toplantılarıyla sahadaki mücadeleyi kesintisiz takip edeceğini belirtti.

"Kim hangi maskenin arkasına saklanırsa saklansın, sokak çetelerine, organize suç örgütlerine, çocuklarımızı hedef alan yapılara, esnafımızı haraca bağlamaya çalışanlara, vatandaşımızın huzurunu bozanlara asla geçit vermeyeceğiz." vurgusu yapan Gürlek, devletin her zaman vatandaşın, esnafın, gençlerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.