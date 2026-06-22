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Gündem
TRT Haber 22.06.2026 19:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti. 

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Recep Tayyip Erdoğan Mesud Pezeşkiyan İran
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