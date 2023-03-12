Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme yapmak üzere Hatay'a gitti
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gitti.
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Bölgede, Kırıkhan Stadyumu yanındaki çadır kenti ziyaret edecek Erdoğan'ın, Samandağ'da muhtarlar ve kanaat önderleri ile toplantı yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Antakya'da, Katar'dan gelen konteynerlerin kurulduğu alanı ve Defne'deki konteyner sahra hastanesini de ziyaret etmesi öngörülüyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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