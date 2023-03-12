Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Varank'ın babası Haydar Varank hayatını kaybetti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank 84 yaşında yaşamını yitirdi. Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.
Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank, acı haberi Malatya'da aldı.
Adıyaman'da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.
Cenazesi yarın yapılacak
Ali Haydar Varank, yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedilecek.
1939 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminde oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit vermişti.
Etiketler: Mustafa Varank
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