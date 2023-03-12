Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik. Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez. 2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlık bünyesinde, arama kurtarma, depremle mücadele ile alakalı kimler varsa ilk andan itibaren seferber ettik. 1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak. O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir’e vardılar."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da deprem bölgesinde gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/HVI6SqTdPS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2023

"53 terörist etkisiz hale getirildi"

Akar, terörle mücadeleye ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Terör örgütü PKK tarafından 6 Şubat'tan itibaren 8 taciz ve saldırı oldu. Sessiz kalmamız söz konusu değil, gerekli karşılık verildi, 53 terörist etkisiz hale getirildi. YPG terör örgütü ve PKK'nın aynısı. Dostlarımız ve müttefiklerimizden artık bu konuda direnmeyip gerçeği görmelerini, anlamalarını bekliyoruz."

'İsveç ve Finlandiya'nın sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz'

Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili, "Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz" dedi.

ABD ile F-16 görüşmeleri

Bakan Akar ABD ile F-16 görüşmelerine ilişkin, "Kongre aşamasını bekliyoruz, genel olarak yapıcı bir ortam var. Bu konuda çaresiz olmadığımızı, elimizde seçenekler olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz " diye konuştu.

"Tahıl koridorunda sürenin uzatılacağını düşünüyoruz"

Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda süre uzatımıyla ilgili de konuşan Akar, "İki taraf da olumlu yaklaşıyor, olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz. 18 Mart'ta sürenin uzatılacağı kanaatine sahibiz" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası hastaneye çevrilen gemiler

Akar, deprem sonrası hastaneye çevrilen gemilerle ilgili, "16 bin vatandaşımıza ayakta ve yatarak tedavi hizmeti verildi, 150 civarında da ameliyat yapıldı" bilgisini paylaştı.



