“İlk İş Yerim”de kura tarihi belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "12 ilde 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.
Bakan Kurum, 12 ildeki 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraların çekilmeye başlanacağını açıkladı
Kurum, “250 alt sektörü harekete geçiren ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz" ifadesini kullandı.
“İlk Evim Arsa” kuralarının çekimi de 23 ilde 13-17 Mart tarihleri arasında sürecek.
250 alt sektörü harekete geçiren— Murat KURUM (@murat_kurum) March 12, 2023
İlk Evim İlk İş Yerim projemizle
istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz.
Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi.
1️⃣2️⃣ ilde
3️⃣.1️⃣0️⃣6️⃣ İŞ YERİ için
1️⃣5️⃣ Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz. pic.twitter.com/HlnqnRAGM2
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