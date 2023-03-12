6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinde kura çekimlerine yeniden başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Kurum, 12 ildeki 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraların çekilmeye başlanacağını açıkladı

Kurum, “250 alt sektörü harekete geçiren ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz" ifadesini kullandı.

“İlk Evim Arsa” kuralarının çekimi de 23 ilde 13-17 Mart tarihleri arasında sürecek.

250 alt sektörü harekete geçiren

İlk Evim İlk İş Yerim projemizle

istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz.



Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi.



1️⃣2️⃣ ilde

3️⃣.1️⃣0️⃣6️⃣ İŞ YERİ için

1️⃣5️⃣ Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz. pic.twitter.com/HlnqnRAGM2