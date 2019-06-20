Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bunlarda yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet"

Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenileme seçimi var. Şu anda Bay Kemal bazı şeylerden rahatsız oluyor, medyana çıkamıyor. Adayları da genel başkanının adını bile anmaktan kaçıyor. Bunlarda (CHP) yalan tepeden tırnağa hepsinde ganimet. Genel Başkanları nasıl yalan söylüyorsa aynen adayları da öyle yalancı ve bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyor.

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar"

TV programından önce moderatörle otelde bir araya gelip soruları alıyor ve hazırlıkları yapıp gece programa çıkıyor, bunların belgeleri bizde var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı, çabuk söndü. Pazar günü bu mumu tamamen söndürmeye var mıyız?

"Bu adayın sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur"

İstanbul’umuza layık bir belediye başkanı adayı ile seçime girelim istedik. CHP adayı her fırsatta Sayıştay raporlarından bahsederek İBB yönetimini itham ediyor. Hiçbirinde kamu zararı tespit edilmemiştir, yargılama konusu değildir. Bu adayın (Ekrem İmamoğlu) sicili, Sayıştay raporlarıyla tespitli şekilde bozuktur. Bu kişinin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminin sadece 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili 11 kamu zararıyla ilgili işlem tespit edilmiştir, Sayıştay tarafından.

"Derdi kopyalamak değil bir yere servis etmektir, bu FETÖ metodudur"

Kanuna ve usule aykırı bir şekilde dışarıdan 3 kişi getirerek belediyenin verilerini kopyalamaya çalışıyor. Belediye verileri teknik olarak 2 farklı yerde kopyalanır. Derdi kopyalamak değil bir yere servis etmektir, bu FETÖ metodudur. Bu kişi İstanbul’un gönül köprülerini yıkmaya çalışıyor.

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesi

Tespit ettik, görüşmenin süresi 45 dakika, aynı odada birlikte kalmışlar, yani soruları çalmışlar. Çıktığı televizyon programında Binali Bey'in soruları istediği yalanını yüzü kızarmadan söyleyebiliyor.

Bu sadece vitrin süsü olarak seçilse bile belediye başkanlığı yapacak o kadar, vitrin süsü. En ufak bir yanlışta karşısına Meclis dikilecek.

Mısır yönetimine sesleniyorum, Mısır adli makamlarına sesleniyorum: Zalimler için yaşasın cehennem.

Kaynak: TRT Haber