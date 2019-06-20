Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400’lerin teslimatı ve ABD ile yaşanan F-35 gerilimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’dan alınan S-400’lerin teslimatı ile ilgili konuşan Erdoğan, "Bizim için iş bitmiştir, önümüzdeki ayın ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak." dedi.

"ABD’nin yaptırım uygulamasına ihtimal vermiyorum"

Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceğinin silahlı kuvvetler tarafından belirlendiğini dile getiren Erdoğan, "Bu konu Rusya ve Türkiye açısından bitti. ABD’nin yaptırım uygulamasına ihtimal vermiyorum." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin NATO üyesi bir ülkeyi çıkarma yetkisi yok"

ABD’nin Türkiye’ye Patriotlar ile ilgili iyi bir anlaşma sunmadığını belirten Erdoğan, ABD'nin NATO üyesi herhangi bir ülkeyi çıkarma yetkisinin olmadığını söyledi.

"Türkiye uluslararası mahkemeye yatırımın geri ödenmesi için başvuracak"

F-35’ler konusuna da değinen Erdoğan, ABD’nin yanlış bir adım atması durumunda, Türkiye’nin uluslararası mahkemeye yatırımın geri ödenmesi için başvuracağını belirtti.

Erdoğan, "Yüksek faize karşıyım, faiz yüzde 24’ten yukarıya çıkmamalı." dedi.

Kaynak: TRT Haber