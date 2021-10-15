Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Ülkemizin dört bir yanındaki imam hatipli kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu münasebetiyle burada imam hatip nesliyle, imam hatip davasına gönül veren siz dostlarımla birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Bugün 70 yaşında bir çınar olan imam hatipler aynı zamanda her adımı sabırla yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolüdür. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. CHP zihniyeti, milletle, milletin değerleriyle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Bu okulları daima bir tehdit olarak görmüştür. Millet bırakın camide namaz kıldıracak imamı, ölüsünü yıkayacak, onun namazını kıldıracak kimseyi bulamıyordu.

"Katsayı uygulamasını kaldırarak imam hatiplilerin fetret devrini biz bitirdik"

70 sene önce 7 ilde imam hatip açılması kararıyla Türkiye'nin imam hatipli yıllar dönemi başladı. Katsayı uygulamasını kaldırarak imam hatiplilerin fetret devrini biz bitirdik.

Kendi evlatlarım da dahil imam hatip lisesi mezunları üniversite hayallerini 13 yıl boyunca ya ertelemek ya da yurt dışında gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. Rabbime bize milletin okullarını tekrar milletle buluşturma imkanı bahşettiği için hamdediyorum.

Derdimiz şu, bu ülkede eğer bugün ifademle bir dindar nesil yetiştirelim gayreti varsa işte bu hocalarımızın emekleriyledir. Bundan çok rahatsız olanlar yok mu? Var. Varsın olsun, biz işimize bakacağız. Dünyanın hiçbir yerinde kalkıp da bunun aksi olsun diyen yok. Burada ana hatlarıyla anlattığım bu hikaye sadece imam hatip okullarının değil, bizim hikayemizdir. Bu hikaye kılık kıyafet nedeniyle üniversite kapılarında gözyaşı döken kızlarımızın hikayesidir. Diyarbakır'da Van'daki annelerin, babaların hikayesidir. Bu hikaye, azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen demokrasiden ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hikayesidir. Biz bu hikayeyi yeni baştan yazmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Baskıya, zorbalığa, siyasi şiddete maruz bırakıldık. Türkiye'yi kaosa ve istikrarsızlığa sürüklemek istediler, sokaklarımızı kana bulamaya kalktılar. Hamdolsun bu saldırıların tamamını püskürttük. Meydanı gözünü kan ve kin bürümüşlere bırakmadık. Zalimler karşısında asla boyun eğmedik. Biz de sıkıntılarla karşılaşsak da zorluğun ardından gelen kolaylıklara pek çok kez şahit olduk.

"İmam hatip okullarımızın şöhreti sınırlarımızın ötesine geçmeye başladı"

28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenilen bu okullar, bugün Türkiye'nin en çok tercih edilen kurumları arasında yer alıyor. Birileri bu okullarımızı karalamaya çalışsa da milletimizin ilgisine ket vuramıyor. Katsayı adaletsizliğinin ortadan kalkmasıyla imam hatip okullarının üniversite sınavlarındaki başarı grafiği de günden güne yükseliyor. Son yıllarda imam hatip okullarımızın şöhreti sınırlarımızın ötesine geçmeye başladı. CHP zihniyeti var ya imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğundan dahi haberi yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatipleri sadece ülkemize imam ve müezzin yetiştiren meslek okulları olarak görmek hem hatalı hem de eksik bir yaklaşım olacaktır.https://t.co/HBzQE4WvGk pic.twitter.com/ODvBiwk7hV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2021

Din istismarından beslenen terör örgütlerine karşı mücadelede imam hatiplerin rolü anlaşıldıkça bu sayı inşallah hem ülkemizde hem dünyada artacaktır. 2014 yılından itibaren başlayan örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi de eğitim sistemimizin önemli bir ihtiyacını gidermektedir. Proje kapsamında aralarında kendi torunumun da bulunduğu yaklaşık 3 bin evladımız hafızlığını tamamlayarak icazetlerini almıştır.

Bu okullardan hafız çıkmış, doktor, mühendis, hakim, avukat, siyasetçi, başbakan, cumhurbaşkanı çıkmıştır. Ama hamdolsun kendi insanına kurşun sıkan hain çıkmamıştır.