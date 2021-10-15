Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi inşaatında sona yaklaşıldı. Millet Bahçesinin temeli 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin iş birliğinde atıldı.

2 yılda tamamlanan projeyle, şehir içinde nefes alınacak devasa bir alan Başkente kazandırıldı.

Proje kapsamında alana millet kıraathanesi, kütüphane ve sanat atölyeleri kuruldu. Millet bahçesinde, ayrıca, çocuk kulübü, tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, çocuk oyun alanları, açık hava sineması, su gösteri havuzu ve bisiklet park alanları bulunacak.

5 bin kişilik bir konferans salonunun bulunacağı millet bahçesinde, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi olacak.

1136 araçlık bir otoparkın da yer alacağı millet bahçesinde, bir tramvay hattı ve 6 tramvay durağı da olacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.