Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-14 Operasyonlarında 1 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari merkez ilçe kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 Operasyonlarında; Hakkari-Merkez ilçe kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 1 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.
Etiketler: Eren Operasyonları Hakkari Terör Örgütü Terörle Mücadele
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