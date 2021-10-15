İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-14 Operasyonlarında; Hakkari-Merkez ilçe kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 1 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.



