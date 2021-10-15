CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan randevu istedi.



Söz konusu randevuyu sosyal medya hesabından duyuran Kılıçdaroğlu, saat 15.30'da Merkez Bankası'nın Ankara Ulus'taki binasına gitti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu da eşlik etti.

"Merkez Bankası güçlüdür"

Kıçıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaştı. Bütün rakamlar açıktır, spekülasyonlar Merkez Bankasına zarar verir. Merkez Bankası’nı yanlış ve haksız bir şekilde eleştirmek doğru değil." dedi.

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliklerine de değinen Kavcıoğlu, "Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi." ifadelerini kullandı.