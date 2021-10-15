Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensupları yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Bu kapsamda, Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartalları, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı
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