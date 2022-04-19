Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 20:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.
Liderlerin gündeminde önemli başlıklar vardı.
Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Pençe-Kilit operasyonunun yanı sıra iç politikaya ilişkin konular da gündeme geldi.
2023 seçimleri ve Cumhur ittifakının sahada yapacağı çalışmalar da ele alındı.
Etiketler: Devlet Bahçeli Ramazan Ayı Recep Tayyip Erdoğan
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