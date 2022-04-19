İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.

Liderlerin gündeminde önemli başlıklar vardı.

Ukrayna'da devam eden çatışmalar ve Pençe-Kilit operasyonunun yanı sıra iç politikaya ilişkin konular da gündeme geldi.

2023 seçimleri ve Cumhur ittifakının sahada yapacağı çalışmalar da ele alındı.