Cumhurbaşkanı Erdoğan: İktidarı terör desteğinde arayanların yolu çıkmaz sokak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyoruz"

Yaklaşık 11 aylık aranın ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Batman, bizim kalubeladan beri kardeşimiz, sırdaşımız… Biz Batman'ı ve Batmanlı kardeşlerimizi her şeyin ötesinde sadece Allah için seviyoruz. Bundan sonra da kalplerimizin kapılarını birbirimize açık tutmaya devam edeceğiz.

Meydana gelmeden önce sorun dedim katılım ne kadar? 50 bin dediler… Meydanlara sığmayan sevdanız için her birinize teşekkür ediyoruz. Mevla aramızdaki muhabbeti daim eylesin diyorum. Milletçe ve İslam alemi olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Sizlerin nezdinde Batman halkının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri bu mübarek günler hürmetine daha da artırdığınız hayır ve hasenatınızı kabul buyursun. Rabbim hepimizi sağlık ve afiyetle Ramazan-ı Şerif'e nasıl kavuşturduysa inşallah bayramına da öylece kavuştursun.

"Batının şımarık çocuğu İsrail'in alınan karara uyması için baskının artırılması gerekiyor"

Tabii kendimiz için dua ederken gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Tüm barbarlığına, batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini tam 173 gündür kıramadı. Filistin halkı, destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık, onur ve cesaret dersi verdi. Neredeyse 6 aydır aralıksız süren katliamın ardından önceki gün BM Güvenlik Konseyi acil ateşkes kararı aldı. Batının şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Olumlu karşıladığımız bu kararın yerine getirilmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin bir an önce barışa ve huzura kavuşması için de her türlü çabayı sergileyeceğiz. Varsın birileri siyasi çıkar uğruna bize bühtan etsin, varsın birileri devletimize iftira atacak kadar gözünü karartsın, varsın birileri Filistinli kardeşlerimize terörist diyecek kadar hoyratlaşsın, biz yarım asrı bulan siyasi hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa imdadına koşmaktan geri durmayacağız.

"Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık"

Sizlerle en son 14-28 Mayıs seçimlerinden hemen önce yine burada buluşmuştuk. Valilik önünde yaptığımız 10 Mayıs'taki mitingimizde Batmanlı kardeşlerim bizi muhabbetle, heyecanla bağırlarına basmıştı. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini suhuletle atlattık. İktidara giden yolu, milletin tertemiz iradesinde değil de terör örgütlerinin desteğinde arayanlara girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'yla birlikte tüm Türkiye kazandı. 81 vilayetimizin hepsi kazandı. 85 milyonun her bir ferdi kazandı. Millete ballandırarak anlattıkları ittifakın ve adayının temelinin çürük olduğu böylece ortaya çıktı. Altılı masa dediler, şu anda hiçbirisi parlamentoda değil. Masanın altına birilerini soktular, ne çıktı? Hiç…

"Altılı masanın yerinde yeller esiyor"

Bugün siyaset arenasına baktığınızda Cumhur İttifakı yoluna kararlı bir şekilde devam ederken altılı masanın yerinde yeller esiyor. Siyaset mühendisliklerinin ürünü olarak kuruldular, sonra da aynı siyaset mühendisleri tarafından tek hamleyle yıkıldılar. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini, birbirlerine kurdukları kumpasları gördükçe onlar adına inanın biz de hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakası varmış. Allah Türkiye'nin yüzüne bakmış da bunlar iktidara gelmemiş.

"Seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler"

Biz seçim sürecindeki dirayetli duruşumuzla milletimizin hançerlenmesinin önüne geçtik. Aslında altılı masa denilen yamalı bohçayı millete umut diye pazarlayanlar, bunların içlerinin boş olduğunu çok iyi biliyorlar. Benim Kürt kardeşlerim dahil seçmenlerine, masaya ve adayına oy verdirdiler. Sırf kendi ihtirasları için tapulu mülkü olarak gördükleri seçmenlerinin iradesini sağa sola peşkeş çektiler. Aynı nobranlığı, aynı küstahlığı, aynı milli irade simsarlığını bu seçimlerde de sürdürüyorlar. CHP'li ve DEM'li bir avuç komprador dışında ne olup bittiğinden kimsenin haberi yok. Her iki partiye gönül verenlerin ne düşündüğünü ne istediğini zaten kimse umursamıyor. Bizim belirlediğimiz adaylara gidip tıpış tıpış oy vereceksiniz dediler, verdiler mi? Vermediler… Milletimizin bu çirkin dayatmayı kabul etmeyeceğine inanıyorum. 31 Mart'ın Türkiye'nin bu işportacı siyaset anlayışından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

Batmanlı kardeşlerimize inanıyorum ki iradelerine ipotek koyulmasına rıza göstermeyecektir. Sadece Batman değil, İstanbul, Ankara, Mersin başta olmak üzere diğer illerimizdeki vatandaşlarımız da bunlara artık yeter diyecektir. Bu meydanda karar da tercih de benim diyen şu anda bir Batman görüyorum. Batman bugün bir başka, bir başka güzel. Ben karşımda pazarlık masasına iradesini meze etmeyecek Batmanlı kardeşlerimi görüyorum.

"Bu yaz itibarıyla Irak sınırımızın güvenliğini de temin etmiş olacağız"

Türkiye olarak etrafımız çatışmalarla, savaşlarla çevrili olmasına rağmen hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Biliyorsunuz bizi bu çatışmaların tarafı yapmak, huzurumuzu bozmak için çok uğraştılar ama biz bu oyunlara gelmedik. Türkiye'yi bölgesindeki birçok ülkeyi saran yangından uzak tuttuk. Bunun yanında devletimizin bekasına, milletimizin canına kast eden tüm terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele yürüttük. Bölücü örgütün topraklarımızdaki varlığı bitme noktasına geldi. Suriye'den ülkemize yönelen tehdit, önemli ölçüde kontrol altına alındı. Bu yaz itibarıyla Irak sınırımızın güvenliğini de temin etmiş olacağız. İşte sizler de gördünüz, bölgemizden bölücü terör örgütünün gölgesi kalktıkça burada yaşayan insanlarımızın huzuru da arttı. Güvenlik ortamının iyileşmesiyle bölgeye yatırım geldi, barış geldi, turizm canlandı, bölge illerimizin ekonomisi hareketlendi, terör kaybederken Batmanla birlikte 81 vilayetimiz kazandı, 85 milyonun tamamı kazandı. İnşallah bunu muhafaza edeceğiz. Ağır bedeller ödeme pahasına elde ettiğimiz bu kazanımlardan asla taviz vermeyeceğiz.

"Eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek"

Hak ve özgürlükler alanında son 21 yılda sessiz devrimi gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleri kimse geri getiremeyecek. AK Parti ve Cumhur İttifakı güçlü olduğu sürece hiç kimse Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla yönlendiremeyecek. Batmanlı kardeşlerimizin de desteğiyle bunu mutlaka başaracağız. Bölgemizde bu kritik adımları atarken elbette tüm dünya gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmiyoruz.

"Ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz"

Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk. Az önce hemşehriniz Mehmet Şimşek kardeşimi dinlediniz. Batman'ın bir evladı olan Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Hayat pahalılığından en fazla etkilenen emeklilerimizin sıkıntılarının da farkındayız. Bu sıkıntıların hafifletilmesiyle ilgili samimiyetimizi bugüne kadar attığımız adımlarla ortaya koyduk. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Yılın ilk 6 ayı için maaşlara yaklaşık yüzde 50 oranında, yani enflasyonun üstünde zam yaptık. İlk defa bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik. Ramazan Bayramı ikramiyesini 2 Nisan'dan itibaren hesaplara yatırıyoruz.

Geçen hafta kamu bankalarımızla görüşerek banka promosyonlarının da güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız emeklilerimize 8 bin lira ile 12 bin lira arasında ödeme yapacak. İnşallah bundan sonra da emeklilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Tüm hanelere sağladığımız 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz desteğimiz geçen sene Nisan ayından beri devam ediyor. Bu çerçevede toplam 87 milyar liralık doğrudan destek vermiş olduk. Enflasyon düştükçe ve depremle ilgili yükümüz azaldıkça bütçede elimiz biraz daha rahatlayacak. Muhalefet her seçim dönemi gibi yine tıp tutarak, yalan yanlış söyleyerek emeklerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ama kendilerine geçen seçimdeki sözleri sorulunca hatırlamıyoruz diyerek işi arsızlığa vuruyorlar.

Her gün haktan hukuktan, yetim hakkından bahsediyorlar ancak valizler dolusu dolarlar, Eurolar, paraların nereden geldiği, nereye gittiği belli değil, gelin bunu da açıklayın. Açıklayamıyorlar… Emeklilerimizin 6-7 kişinin saatlerce saymakla bitiremediği kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum. Batmanlı kardeşlerimden bize güvenmeye devam etmesini bekliyorum.

"Batman'a son 21 yılda 91 milyar lira kamu yatırımı yaptık"

Biz ne kimlik siyaseti ne de istismar siyaseti yapıyoruz. Sadece ülkemize ve milletimize aşkla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu anlayışla Batman'a son 21 yılda 91 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 920 adet yeni derslik inşa ettik. Batman'da üniversitemizi faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 2 bin 554 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 39 spor tesisi yaptık. 15 bin kişilik Batman Stadı'nı yaptık.

Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine 9 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 810 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere toplamda 1220 yataklı 8 hastane dahil 43 sağlık tesisi yapımını tamamlayıp hizmete açtık. Ayrıca 500 yataklı Batman Devlet Hastanemizle birlikte 2 tesisimizin inşasına devam ediyoruz.

TOKİ vasıtasıyla 6 bin 352 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 10 bin 720 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Batman'daki 3 millet bahçesi projemizden birini bitirdik.

"Bölünmüş yol uzunluğunu 163 kilometreye çıkardık"

Bölünmüş yol uzunluğunu 13 kilometreden 163 kilometreye çıkardık. Batman-Hasankeyf Yolu'nda, Hasankeyf 1 ve 2 Köprüsü'nü ve Hasankeyf Tüneli ile yolun 30 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak tamamladık, kalan 9 kilometrelik kesimini de bu sene bitiyoruz. Batman-Diyarbakır Yolu Diktepe Geçişi, Kozluk-Ayrım-Baykan 11'inci Bölge Hududu Yolu, Gercüş-Kırkat Göleti yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Batman Havalimanının terminal binasını yaparak yolcu trafiğini yıllık 2 milyon kişiye çıkardık. Gövde uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'i şehrimize kazandırdık. Batman'a bir içme suyu tesisi, 6 sulama tesisi, bir arazi toplulaştırma projesi, 27 taşkın koruma tesisi ve 2 HES kazandırdık.

Batmanlı çiftçilerimize 13 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik. Sanayi ve teknolojide bir Ar-Ge merkezi ve bir teknopark kurduk. Batman OSB'yi 200 hektar büyütecek altyapı inşaatını 2023 yılı sonu itibarıyla tamamladık, sanayicimizin hizmetine sunduk. Böylece yaklaşık 5 bin kişiye daha ilave istihdam imkanı getirdik. Şimdi Batman OSB'yi 430 hektar daha büyütüyoruz. İstihdamı desteklemek için Batman'daki işverenlerimize toplam 5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik.

Enerjide Batman'a, Beşiriye ve Kozluk'a doğal gaz arzını sağladık. Önümüzdeki dönemde Gercüş, Hasankeyf ve Sason'a da doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. 8 bin metrekarelik alana sahip Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi'ni yapıp hizmete açtık.