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Türkiye
TRT Haber 27.04.2024 11:00

Antalya merkezli 13 ilde “Sibergöz-35” operasyonları: 48 gözaltı

Antalya merkezli 13 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-35” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Antalya merkezli 13 ilde “Sibergöz-35” operasyonları: 48 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız" dedi.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da “Sibergöz-35” operasyonu düzenlendi.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları, Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşımızı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kaş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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