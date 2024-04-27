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Türkiye
DHA 27.04.2024 10:24

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı

Mersin’de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde 450 milyon lira para trafiği tespit edildi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 35 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık edenlere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında hesapları arasında 450 milyon lira transfer yapan 35 şüpheli belirlendi.

Tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu ile 31 sim kart, 1 laptop bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. 

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