Akaryakıt yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-130 kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

Kara yolunda Yalova yönünde ilerleyen H.T. idaresindeki akaryakıt yüklü 16 BEK 750 plakalı tanker, Dörtyol mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Üst geçidin ayağını çarparak devrilen tankerin dorsesi, park halindeki 4 araca çarptı.

Akaryakıt sızıntısı yaşanan kazada, bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit ve Yalova istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki trafik akışı, alternatif yollardan sağlanıyor.

Tankerin olay yerinden kaldırılması ve akaryakıtın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde karşı şeride geçen tankerin devrilmesi ve dorsesinin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, kaza nedeniyle bölgeye teknik ekipler dahil olmak üzere emniyet, itfaiye, AFAD'dan yeterli sayıda personelin sevk edildiği bildirildi.

Bölgede trafik güvenliği dahil her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, "Konunun uzmanlarından oluşan TÜPRAŞ teknik ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD, emniyet, Gölcük Belediyesinden olmak üzere toplam 84 personel, 23 araçla müdahale çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz bir durum yaşanmamakla birlikte çalışmaların tamamlanmasına müteakip trafik akışı tekrar sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.