Toz veya Kum Fırtınası 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.04.2024 09:34

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

Kara yolunda Yalova yönünde ilerleyen H.T. yönetimindeki akaryakıt yüklü tanker, Dörtyol mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
[Fotograf: AA]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu D-130 kara yolunda çift yönlü ulaşım sağlanamıyor.

Kara yolunda Yalova yönünde ilerleyen H.T. idaresindeki akaryakıt yüklü 16 BEK 750 plakalı tanker, Dörtyol mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Üst geçidin ayağını çarparak devrilen tankerin dorsesi, park halindeki 4 araca çarptı.

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

Akaryakıt sızıntısı yaşanan kazada, bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı. Bölgedeki binalar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit ve Yalova istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgedeki trafik akışı, alternatif yollardan sağlanıyor.

Tankerin olay yerinden kaldırılması ve akaryakıtın tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde karşı şeride geçen tankerin devrilmesi ve dorsesinin park halindeki araçlara çarpması yer alıyor.

Akaryakıt yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı

Valilik açıklaması

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, kaza nedeniyle bölgeye teknik ekipler dahil olmak üzere emniyet, itfaiye, AFAD'dan yeterli sayıda personelin sevk edildiği bildirildi.

Bölgede trafik güvenliği dahil her türlü tedbirin alındığı kaydedilen açıklamada, "Konunun uzmanlarından oluşan TÜPRAŞ teknik ekipleriyle birlikte itfaiye, AFAD, emniyet, Gölcük Belediyesinden olmak üzere toplam 84 personel, 23 araçla müdahale çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz bir durum yaşanmamakla birlikte çalışmaların tamamlanmasına müteakip trafik akışı tekrar sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
El freni çekilmeyen araç kaldırıma çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Ukrayna: Rusya enerji tesislerine füzelerle saldırdı
12:02
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
11:58
Matematik derslerinde "algoritma-bilişim" odakta olacak
11:58
Bebekler üzerinden haksız kazanç sağladılar: 41 gözaltı
11:40
Kilolu kocasına duygusal şiddet uygulayan kadın tazminat ödeyecek
11:40
Edirne'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Beyşehir’de gün batımı
Beyşehir’de gün batımı
FOTO FOKUS
Aydın'da açık hava müzesini andıran köy
Aydın'da açık hava müzesini andıran köy
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ