Ölüme terk edilen eşek tedavi ediliyor

Sivas’ta, vücudundaki tümöral yapılar nedeniyle bir ağaca bağlanarak terk edilen ve yağmur altında aç susuz bulunan eşek kurtarıldı.

HAYTAP Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, bölgeye giderek eşeğin tedavisi için Osmaniye’deki Emekli Hayvanlar Çiftliği tesisine transferini sağladı. Uzun yolculukla yorgun düşen eşeğin bakım ve tedavisine başlandı.

HAYTAP Genel Sekreteri Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Tümöral yapılardan dolayı çok rahatsız durumda. Devamlı bir sürtünme ve kaşınma isteği var. Bundan dolayı da kanaması sürüyor. Uzun yoldan gelen canımız bir kere çok şaşırmış durumda. Çünkü böyle cennet gibi bir ortamı hiç düşünemiyordu diye tahmin ediyoruz. Biraz moral vermeye çalışıyoruz, onun için yeşillikler getirdik. Kendini toparlar toparlamaz Osmaniye’deki tedavi merkezinde operasyona alacağız. Canımız emin ellerde" dedi.

"Kadife çok şaşkın çünkü kimseden görmediği ilgiyi burada görüyor"

Ali Laçinbala, HAYTAP ve özel bir motorlu araçlar firmasıyla yaptıkları iş birliği sayesinde yüzlerce canın tedavi olunmasına devam edildiğini söyşeyerek, "Yapılmış olan tedavi ve besleme protokolü kapsamında özellikle deprem bölgesindeki pek çok can hem tedavi olacak hem de beslenmeleri sağlanacak. Kadife adını koyduğumuz eşeğimiz çok şaşkın. Çünkü hiç kimseden görmediği ilgiyi burada görüyor. Desteklerinizle hiç bilmediğiniz, görmediğiniz canlara, hiç kimsenin vermediği bedelleri ödeyerek onlara ikinci bir yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.