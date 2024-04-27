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Türkiye
AA 27.04.2024 11:15

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonları: 11 şüpheli tutuklandı

Bitlis merkezli Batman ve Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonları: 11 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Güroymak cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, 16-23 Nisan tarihleri arasında Bitlis, Batman ve Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Özel harekat timlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, 2 kilo 700 gram esrar, 135 gram sentetik uyuşturucu, 9 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, 2 tüfek ve 25 fişek ele geçirildi.

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