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TRT Haber 27.03.2024 14:55

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: CHP-DEM Parti iş birliği devam ediyor

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP-DEM Parti iş birliğinin bu seçimde de devam ettiğini belirterek, "DEM adaylarını sahada görmüyoruz, seçmen bunun faturasını sandıkta kesecektir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TRT Haber'e konuk oldu. CHP ve DEM Parti arasında iş birliğinin bu seçimde de devam ettiğini belirten Şahin, DEM Partili adayların sahada çalışmayarak CHP'ye destek olduklarını söyledi.

Şahin, "Bu planın, programın detaylarını DEM Parti yöneticisi, hapisteki isimlerle planladıklarını söylüyor. Bu kastettiği isimler terör örgütünün dağ kadrosudur. Bu anlamda iş birliklerinin devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Yargıya taşınan İstanbul'daki CHP'nin para kuleleri ile ilgili de konuşan Şahin, görüntüleri "vahim" olarak değerlendirdi.

"Seçmen bu işin hesabını siyaseten sandıkta soracaktır"

Şahin, "Görüntülerin merkezinde CHP'li İmamoğlu'nun olduğunu görebiliyoruz. Bu paranın kaynağı rüşvet midir? Bir bağış olmadığı ortada, karanlık kirli bir para olduğu söz konusu. Seçmen bu işin hesabını siyaseten sandıkta soracaktır." diye konuştu.

AK Parti'nin seçim çalışmalarını da anlatan Şahin, seçim için 1 milyon partilinin görevlendirildiğini söyledi.

Seçimde 206 bin 557 sandıkta oy kullanılacağı bilgisini paylaşan Şahin, "415 bin asil-yedek sandık müşahidimiz var. 830 bin görevli ordusu ile seçimleri takip edeceğiz. Bir milyon kişiye eğitim verdik iki turlu eğitimle bu kişilere eğitim verdik, tek bir seçmenin dahi oyunun zayi olmayacağı seçim yaşayacağız." dedi.

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