AK Parti Genel Sekreteri Şahin: CHP-DEM Parti iş birliği devam ediyor

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TRT Haber'e konuk oldu. CHP ve DEM Parti arasında iş birliğinin bu seçimde de devam ettiğini belirten Şahin, DEM Partili adayların sahada çalışmayarak CHP'ye destek olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, @trthaber’de gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.



https://t.co/4aOyhIPlM9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 27, 2024

Şahin, "Bu planın, programın detaylarını DEM Parti yöneticisi, hapisteki isimlerle planladıklarını söylüyor. Bu kastettiği isimler terör örgütünün dağ kadrosudur. Bu anlamda iş birliklerinin devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Yargıya taşınan İstanbul'daki CHP'nin para kuleleri ile ilgili de konuşan Şahin, görüntüleri "vahim" olarak değerlendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Türk toplumu demokratik olgunluğa sahip. Yine çok yüksek bir katılım oranıyla yerel seçimleri gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. pic.twitter.com/0SYhkmpRdG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 27, 2024

"Seçmen bu işin hesabını siyaseten sandıkta soracaktır"

Şahin, "Görüntülerin merkezinde CHP'li İmamoğlu'nun olduğunu görebiliyoruz. Bu paranın kaynağı rüşvet midir? Bir bağış olmadığı ortada, karanlık kirli bir para olduğu söz konusu. Seçmen bu işin hesabını siyaseten sandıkta soracaktır." diye konuştu.

[CHP’ye para sayma soruşturması]

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Bu paraların kaynağının ne olduğunu hala açıklayabilmiş değiller. Bu işin siyaseten hesabını seçmenlerimiz sandıkta soracaklardır. pic.twitter.com/tjCvoWo28a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 27, 2024

AK Parti'nin seçim çalışmalarını da anlatan Şahin, seçim için 1 milyon partilinin görevlendirildiğini söyledi.

Seçimde 206 bin 557 sandıkta oy kullanılacağı bilgisini paylaşan Şahin, "415 bin asil-yedek sandık müşahidimiz var. 830 bin görevli ordusu ile seçimleri takip edeceğiz. Bir milyon kişiye eğitim verdik iki turlu eğitimle bu kişilere eğitim verdik, tek bir seçmenin dahi oyunun zayi olmayacağı seçim yaşayacağız." dedi.