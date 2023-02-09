Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te deprem bölgesinde incelemelerde bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Geçtiğimiz pazartesi günü bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketi ile sabah 04.17'de karşı karşıya kaldık. Kilis'te bu felaketten etkilenen şehirlerden biri oldu. Malum Kahramanmaraş merkezli bu felakette ne yazıkki şu ana kadar çok ciddi vefat durumumuz var, yaralı sayımız var. Dün depremin merkezi Kahramanmaraş ile depremden en çok etkilenen bir diğer şehrimiz Hatay'daydım. Buraları gezdim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 546'ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. pic.twitter.com/7MpDB2qJvQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2023

Bütün bunlarla beraber bölge genelinde depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 546'ya ulaştı. Yaralılarımızın sayısı 66 bin 132. Yine bölge genelinde yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Kilis'te ise 178 bina yıkılmış, 173 vatandaşımız vefat etmiş, 690 vatadaşımız ise yaralanmıştır. Depremin vurduğu 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmen diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar temenni ediyorum.

"Deprem bölgesindeki organizasyon AFAD tarafından yürütülmektedir"

Deprem anından itibaren devletimiz tüm kurumları ile birlikte 10 vilyetimizde yer almış ve buralarda da gerekli e yapılması icabediyorsa bunları icra etmiştir. Fakat depremin 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometre çapında bir alanda etkili olması işimizi takdir edersiniz ki zorlaştırmıştır. Buna rağmen devletimiz tüm kurumları ile afet bölgesinde arama kurtarma ve yardım çalışmalarını süratle başlatmıştır. Artık sayıları yüz bini bulan personeli ile binlerce kamu, sivil toplum ve uluslararası yardm ekibi sahada şu anda da görev başındadır. Tüm lojistik merkezlere her türlü yardım yerli, yabancı akmaktadır. Ülkemizin her ilinden, ilçesinden yardım malzemeleri ve gönüllüler deprem bölgesindeki illerimize gelmeyi sürdürmektedir. Hem malzemelerin hem personelin deprem bölgesindeki organizasyonu AFAD tarafından yürütülmektedir. Hiç şüphesiz böylesine geniş alana yayılan ve derin etkileri olan afette eksikler olabiliyor. Bu eksikleri d süratle gidermenin gayreti içerisindeyiz. Buna rağmen Bakanlıklarımız, kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız canla başla çalışarak depremzedelere yardımcı olmak için gayret sarfediyor.

"Hiç bir vatandaşımız inşallah barınaksız, konutsuz kalmayacak"

Hiç bir atandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız. Şu an itibarıyla depremzede vatandaşlarımıza 10'ar bin lira destek vereceğiz. Konutları yıkılanlar ile ilgili olarak da TOKİ vasıtası ile Çevre Şehircilik Bakanımız koordinasyonunda bir yıl içerisinde bu konutların inşasını da bundan önce olduğu gibi gerçekleştireceğiz. Tabi yıkılan şehirlerimizi önce enkazdan arındıracağız ve 10 ilimizde de müteahhit firmalarımız süratle bu enkazları kaldırmak ve ardındanda yine süratle yüklenici firmaların buralarda inşaatları başlatmasını temin edeceğiz. Derdimiz bundan önceki gerek Van depreminde, gerek Bingöl'de, gerek İzmir'de, gerekse şu yakın dönemde Malatya, Elazığ buralarda, gerekse Kastamonu'daki sel afetinde, Antalya, Muğla buralardaki felaketlerde nasıl süratle inşaatları tamamlayıp sahiplerine teslim ettiysek, orada devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu ispat ettiysek aynı şekilde şimdi de bu 10 vilayetimizde hiç endişe olmasın. Süratle vatandaşlarımız inşallah konutlarına sahip olacaklardır. Hiç bir vatandaşımız inşallah barınaksız, konutsuz kalmayacak. Bunları da çözeceğiz.