Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afet bölgelerinde ailesine ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kuruldu
[Fotoğraf: Getty]
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından enkazdan kurtarılıp refakatçisi olmayan çocuklar için danışma hatlarını paylaştı.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk. Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler."
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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