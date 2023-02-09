Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından enkazdan kurtarılıp refakatçisi olmayan çocuklar için danışma hatlarını paylaştı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk. Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler."