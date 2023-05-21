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Gündem
TRT Haber 21.05.2023 08:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesini ziyareti devam ediyor. Erdoğan'ın bugünkü ilk durağı Hatay olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a gidiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları tamamlandı. Hastane bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ardından Gaziantep'e geçecek, yeniden inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesi ziyareti kapsamında ilk olarak dün Adıyaman'a gitti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da kurulan konteyner kenti ziyaret etti.

Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor
Defne Devlet Hastanesi hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı daha sonra Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu.

Erdoğan, deprem bölgesindeki kalıcı konutların teslimi için de tarih verdi. Ekim ya da Kasım ayı kalıcı konutların tesliminin gerçekleşeceğini ifade etti.

Erdoğan deprem bölgesini son olarak Ramazan Bayramı'nda ziyaret etmişti.
 

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