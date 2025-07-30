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AA
HABER GİRİŞ
30.07.2025 13:46
, 30.07.2025 15:02
SON GÜNCELLEME
30.07.2025 15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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