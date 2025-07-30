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Gündem
AA 30.07.2025 13:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Chobani firmasının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamdi Ulukaya'yı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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