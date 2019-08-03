Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Süryani Kilisesi temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'nin inşaatının iki yıl içinde tamamlanacağını belirterek, "Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi'ni İstanbul için yeni bir zenginlik olarak görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süryani Kilisesi'nin İstanbul için bir zenginlik olacağına inanıyorum.https://t.co/JQWEoUE3l7 pic.twitter.com/WZK2pIzduT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2019

"İspanya'dan Kuzey Afrika'ya kadar her yerden bu topraklara gelen mazlumlar için kapılarımız da kalbimiz de sonuna kadar açık olmuştur." diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Son olarak Suriye ve Irak'tan gelen içlerisinde Arap, Kürt, Türkmen ve bu Müslüman kardeşlerimizin yanında Süryanilerin, Ezidilerin ve diğer inanç gruplarına mensup insanların da bulunduğu 4 milyona yakın insanı şu anda ülkemizde misafir ediyoruz.

Bizim zihnimizde ve kalbimizde ayrımcılığa yer olmamıştır ve olmayacaktır.

Bölgemizde son 150 yıldır yaşanan acılar pek çok sıkıntı ve tahribata yol açmış olmasına rağmen, birlikte yaşama irademizde en küçük bir sarsılmaya izin vermedik. Türkiye'ye sevgisi, sadakati, katkısı olan herkes bizim nazarımızda ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır."

Kaynak: AA

Kaynak: AA