Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark'ta düzenlediği 38 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden birinin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandığı belirtildi.

Yakalanan kişinin terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin ettiği tespit edildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“1 Ağustos 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda, ‘silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliği ve bütünlüğünü bozma ve örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 3 ayrı aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 13 Mart 2016 tarihinde Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen ve 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

Kaynak: TRT Haber