Hafta sonu İyi Parti'nin, 4üncü olağanüstü kongresi var. Kongre öncesinde siyaset hareketli. Hareketliliğin sebebi MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı. Bahçeli, İYİ Parti'ye giden ülkücülere MHP'ye dönün çağrısı yaptı.

Devlet Bahçeli yaptığı çağrıda, "Fiziken orada fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir." dedi.

Bahçeli'nin "MHP'ye dönün" çağrısına İyi Parti yönetiminden tepki geldi. Parti Genel Sekteri Cihan Paçacı, çağrıyı ciddiyetten uzak olarak niteledi. "Bugüne kadar zillet ve İP diyen Bahçeli'nin "İYİ Partili kardeşlerim" diyerek hitap etmesi kafa karışıklığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'nin, hafta sonu yapılacak kongresinde delegeler tarafından genel idare kurulu üyeleri seçilecek. Bu arada partide görev değişimi de yaşandı.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, grup başkanvekilliği görevinden genel merkezdeki başka bir göreve atandı. Ağıralioğlu görevine, genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü olarak devam edecek.

Boş olan grup başkanvekilliği için İyi parti grubu Meclis'te toplandı. Yavuz Ağıralioğlu'nun kapalı grup toplantısına katılmaması dikkat çekti. Yapılan seçimle İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin yeni Grup Başkanvekili oldu.

Kaynak: TRT Haber